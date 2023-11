Totti: 'Con Spalletti ho sbagliato anche io. Devo trovare un equilibrio con Ilary'

Totti: 'Con Ilary vorrei un nuovo equilibrio' Sul distacco con Ilary: 'Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti'.

