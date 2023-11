Toscana, occhio al falso volantino: "Uscite di casa", allarme sciacalli lanciato da Giani

Mentre prosegue la conta dei danni lasciati dal terribile alluvione che si è abbattuto sulla Toscana e in tanti piangono per le loro vittime, i cittadini devono ora difendersi anche dal rischio di finire nel mirino di sciacalli. Il presidente della Toscana ha lanciato l'allarme dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di un falso volantino che i truffatori stanno utilizzando per cercare di rubare facilmente.

Sui fogli affissi nelle abitazioni del pratese compare una presunta comunicazione del dipartimento di Pubblica Sicurezza che consiglia di abbandonare le case per motivi di sicurezza, ma in realtà si tratta di una truffa ideata da ladri che vogliono approfittare della buona fede delle persone

:

AGİ AGENZİA ITALİA: La Toscana rifiata dopo l'alluvione, Giani commissarioAlmeno mezzo miliardo la stima dei danni provocati dall'ondata di maltempo che ha travolto la regione. La domeniuca è trascorsa tranquilla nonostante le forti piogge, che hanno fatto tracimare alcuni corsi d'acqua

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Maltempo in Toscana, il presidente Giani: "Faremo della nostra Regione un modello di ricostruzione"(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2023

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

AGİ AGENZİA ITALİA: Maltempo in Toscana, il presidente Giani:AGI/Vista -

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più »

İLGİORNALE: Maltempo in Toscana, il presidente Giani: 'Faremo della nostra Regione un modello di ricostruzione''Lavorando in squadra possiamo farcela per fare della Toscana un modello di ricostruzione. Stiamo partendo con un'ordinanza per la sospensione dei mutui per cittadini e imprese colpiti dalla tragedia, chiedendo la collaborazione delle banche.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

İLGİORNALE: Alluvione Toscana, Tajani a Prato incontra il Governatore GianiIl vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ieri mattina ha raggiunto portando nell'incontro 'operativo' con il sindaco Matteo Biffoni, gli imprenditori e le associazioni di categoria 'risposte concrete' in un piano di misure straordinarie di sostegno e di aiuti, messo a punto a tempo di record per l'intero territorio regionale colpito...

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

İLGİORNALE: Maltempo Toscana, Giani: 'Ora problema principale è togliere i rifiuti'Ora 'il problema principale è quello dei rifiuti. Già ieri sera quando sono venuto via da Campi Bisenzio si doveva fare lo slalom tra i rifiuti.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »