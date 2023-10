Toromania: sì al pugno duro con Ilic e Radonjic. Poi però vanno recuperati

è ormai scoppiato un vero e proprio caso che riguarda i due calciatori serbi. Due giocatori che secondo i piani estivi sarebbero dovuti essere dei titolatissimi ma che invece, anche contro il, dovrebbero partire dalla panchina. Una scelta punitiva da parte dell’allenamento che non è contento di alcuni atteggiamenti dei suoi due giocatori.

Le esclusioni di giocatori come Radonjic e soprattutto Ilic, quest’ultimo arrivato perché voluto fortemente dall’allenatore, dimostrano come Juric non sia tipo da fare figli e figliastri: chi sbaglia paga, al di là delle qualità tecniche, dello stipendio percepito, dell’investimento fatto per acquistarlo.

i due serbi sono calciatori importanti per il Torino, vanno recuperati e sarà importanti farli tornare a essere protagonisti al più presto. La Juve quasi prima? Un miracolo di Allegri, vale come uno scudetto. È lui il miglior tattico d’Italia headtopics.com

La Juve quasi prima? Un miracolo di Allegri, vale come uno scudetto. È lui il miglior tattico d’ItaliaMuriel, doppietta e risposta a Gasperini: il futuro tra Atalanta e addioInter, la Curva Nord: 'Ci hanno vietato i fischietti anti-Lukaku, la legge non è uguale per tutti'Avellino, ci vuole Pazienza: la scuola di Mazzarri, il miracolo Cerignola e la B dopo il fallimento

Chirico: 'Ora Allegri non si nasconde più, lo scudetto è possibile. Ma a questa Juve servono Chiesa e Vlahovic'VivoperleiAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

cmdotcom »

Torino, Juric: 'Radonjic e Ilic? Ora faccio scelte diverse'. La scelta su Zapata e Buongiorno...Ivan Juric, come di consueto alla vigilia di una partita, ha presentato così in conferenza stampa la partita di domani del suo Torino contro il Lecce: “Il Lecce è partito benissimo, Leggi di più ⮕

Ilic e Radonjic contro il Lecce? Juric: 'No, in questo momento faccio scelte tecniche diverse'Ilic e Radonjic possono essere utilizzati a Lecce? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore del Torino che alla vigilia della sfida contro il Lecce - gara valida per la Leggi di più ⮕

Toro, Juric trema: 'D'Aversa incubo. Vlasic out. Ilic e Radonjic fuori'Il tecnico granata contro il Lecce sorpresa del campionato per uscire dalla crisi: 'Zapata speriamo possa esserci a gara in corso. Buongiorno ok' Leggi di più ⮕

Lazio, Provedel: 'Testa al campionato, poi gli faremo vedere di che pasta siamo fatti'Il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro il Feyenoord. Stasera non avete superato le difficoltà come nelle altre due sfide: è un Leggi di più ⮕

Meloni: E' un anno che governo, ne farò altri quattro e poi chiediamo a cittadini'Non capisco perché siete nervosi. Io vi sto dicendo qual è la strategia che il governo porta avanti. E' un anno che governo, ne farò altri quattro e alla fine di questi cinque anni chiederò agli italiani che cosa ne pensano', le parole di Giorgia Meloni alla Camera. Leggi di più ⮕

Meloni: E' un anno che governo, ne farò altri quattro e poi chiediamo a cittadini(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2023 Leggi di più ⮕