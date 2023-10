Torino, tentativo per Miranchuk a gennaio? Juric: 'Ci manca'

. Il tecnico granata non ha nascosto l'ammirazione per il trequartista russo che, lo scorso anno, è stato uno dei titolatissimi della formazione granata. In estate, però, non è stato riscattato ed è tornato all'Atalanta.

Nel mercato di gennaio il Torino potrebbe però fare un nuovo tentativo per prenderlo, anche perché Miranchuk non sta trovando molto spazio a Bergamo.

Vlasic svenuto in Torino-Inter, Juric annuncia: 'Non può prendere colpi alla testa'Il tecnico del Torino ha parlato delle condizioni del croato ex West Ham, svenuto nel corso della sfida contro l'Inter: lunedì una nuova TAC.

Le probabili formazioni di Lecce-Torino: Juric cambia e punta su Pellegri e SanabriaDi seguito le ultime di formazione su Lecce-Torino, raccolte dagli inviati di TUTTOmercatoWEB.com: ▪ Lecce-Torino - Sabato 28 ottobre, ore 18.00 ▪ Arbitro: Aureliano ▪ Classifica: Lecce 13 punti

Operazione e stop lunghissimo, Juric non ride piùCalciomercato e altro

Le parole di D'Aversa, Dionisi e Juric. Le ultime su TonaliLe voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti primo pomeriggio: Cosa ha detto, quanto ha scommesso: oggi lo stop a Tonali ma tempi incer

Torino, Juric in discussione? Trattative per il rinnovo sono ferme da qualche tempoLe trattative per il rinnovo di Ivan Juric sono ferme da qualche tempo. Se è vero che, come spiegato qualche settimana fa, lui ha intenzione di aspettare il prossimo valzer delle panchine, dall'altro

Torino, Juric: 'Io in discussione? Non pensiamo agli errori, ma a come uscirne'10.45 - Quattro gare di fila senza reti all'attivo e due punti conquistati nelle ultime cinque partite, sono questi i numeri della crisi di un Torino che si prepara alla insidiosa trasferta di Lecce.