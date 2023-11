E torna sulla telefonataDi Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"Torino, quale obiettivo in Coppa Italia? Juric:"Meglio dei quarti di finale di un anno fa...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Torino, Juric e la Coppa Italia per risvegliare l'attacco: a partire da Duvan ZapataGiovedì prossimo il Torino torna in campo. La squadra di Ivan Juric scenderà in campo fra le mura amiche contro il Frosinone per il match valido per la Coppa Italia. Obiettivo dei granata dare conti

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Frosinone prepara la Coppa Italia ancora senza Harroui: le ultime in vista del TorinoSeduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Eusebio Di Francesco, che inizia a preparare la trasferta di Coppa Italia contro il Torino (gara

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Tentazione Gemello per Torino-Frosinone: Juric ci sta pensandoIl tecnico pensa alla turnazione tra i pali in vista della Coppa Italia. Per il giovane portiere una sola presenza dal 2022

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Torino ritrova il vero Sanabria, Tuttosport: 'Pace fatta tra l'attaccante e Juric''Ho apprezzato molto come hai lottato. Ci tieni: e io ho sempre bisogno di giocatori così'. Sono queste, come riporta Tuttosport, le parole che Ivan Juric, tecnico del Torino, ha detto ad Antonio San

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Coppa Italia, dove vedere le partite in tv e streamingCremonese e Cittadella per un posto agli ottavi contro la Roma, Salernitana e Sampdoria per sfidare la Juventus e Bologna-Verona per chi troverà l’Inter

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Oggi in TV, Coppa Italia: Cremonese-Cittadella,Salernitana-Samp e Bologna-VeronaGiornata di Coppa Italia, in campo tre gare valide per i sedicesimi di finale. Si parte alle 15.00 con Cremonese-Cittadella, con la sfida che sarà trasmessa su Italia 1. Sullo stesso canale, alle 18.

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕