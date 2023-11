Torino, Juric contro il tabù Grande Torino: due sfide in quattro giorni per svoltare

tra campionato e coppa Italia sono arrivate appena quattro vittorie quando ormai siamo arrivati a novembre . Le sfide disputate davanti ai propri tifosi sono 18, in media i granata trionfano quasi una volta ogni cinque gare.

A completare il bilancio di un anno fortemente negativo davanti ai propri tifosi ci sono otto pareggi e sei sconfitte, con 13 gol fatti e 20 subiti.e sono stati successi risicati e sofferti: il 14 agosto arrivò la vittoria in rimonta per 2-1 all’85’ contro la Feralpisalò, che oggi è ultima in serie B, mentre il 3 settembre è stato centrato l’unico squillo in campionato con la magia di Radonjic all’ultimo respiro contro il neopromosso Genoa.

Oggi il Frosinone in coppa, lunedì il Sassuolo in campionato, queste le tappe che attendono i granata nel giro di quattro giorni.Il serbo è in odore di maglia dal primo minuto con Vlasic e probabilmente con Gineitis, il quale continua a convivere con i fastidi al ginocchio.

