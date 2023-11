Torino, che sorpresa: 1 punto in più in classifica rispetto a un anno fa

non ha certo rispettato le aspettative eppure, un po' a sorpresa, facendo un confronto tra questa stagione e la scorsa ne viene fuori che la squadra diErano stati 11 i punti ottenuti l'anno scorso a questo punto della stagione, 12 quelli invece conquistato adesso con un calendario sulla carte più complicato: il Torino ha infatti già affrontato diverse big, tra le quali l'Inter: Lautaro ignora Lukaku e abbraccia Thuram, ora è pronto a festeggiare MessiJuve: lesione...

non ha certo rispettato le aspettative eppure, un po' a sorpresa, facendo un confronto tra questa stagione e la scorsa ne viene fuori che la squadra diErano stati 11 i punti ottenuti l'anno scorso a questo punto della stagione, 12 quelli invece conquistato adesso con un calendario sulla carte più complicato: il Torino ha infatti già affrontato diverse big, tra le quali l'Inter: Lautaro ignora Lukaku e abbraccia Thuram, ora è pronto a festeggiare MessiJuve: lesione alla coscia per Weah, Allegri spera di recuperare DaniloMilan, retroscena Giroud: dietro la furia per il cambio c'è anche il mercatoDa Kean a Giroud: 'Perché io?'. La brutta moda di non accettare il cambioRoma, Renato Sanches caso aperto: appena 98' in campo e il riscatto si allontanaAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com.

Lecce-Torino LIVE: Juric sceglie Sanabria-PellegriSky Sport Leggi di più ⮕

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: riposa Strefezza, Juric con due punteLECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: D&39;Aversa TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Leggi di più ⮕

Lecce-Torino, le formazioni ufficiali: Krstovic al centro del tridente, Juric ritrova BuongiornoObiettivo comunque fra poco al Via del Mare fra Lecce e Torino. I giallorossi salentini inseguono una vittoria che manca ormai da quattro partite dove hanno raccolto solo due punti frutti di due pareg Leggi di più ⮕

Serie A, la classifica aggiornata: il Torino di Juric risorge dalle acque profonde, Lecce stabileIl Torino di mister Ivan Juric torna a vincere dopo oltre un mese di astinenza (1-0 in trasferta al Lecce) e smuove una classifica che si era fatta piuttosto preoccupante. Questa la graduatoria aggior Leggi di più ⮕

Torino, Juric: 'Partita dominata dopo il vantaggio, dovevamo segnare qualche gol in più'Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta di misura sul Lecce: 'Partita tosta, preparata bene, sono molto soddisfatto di come l'abbiamo interpretata. Leggi di più ⮕

Dieci Torino diversi: le scelte di Juric tra dogmatismi, infortuni e litiL'allenatore granata sta ancora cercando la formazione ideale e finora ha sempre camabiato tanto: i dubbi riguardano sia il modulo sia i protagonisti Leggi di più ⮕