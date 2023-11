Tor Bella Monaca, ora lo spaccio è affidato alle donne: tre arresti della polizia

Giovani, spigliate e scaltre, brave a non dare nell'occhio e determinate. Oppure mature, esperte della zona, conosciute e rispettate. Identikit di donne spacciatrici, la nuova frontiera del narcotraffico che non poteva che avere in una delle piazze più calde della città il suo laboratorio più attivo, ovvero Tor Bella Monaca. Nella notte un'operazione della polizia del VI distretto Casilino ha portato all'arresto di tre spacciatrici.

Una volta fermate le due sono state trovate in possesso di 29 involucri di cocaina e circa 1000 euro in contanti. Gli arresti sono stati convalidati.

