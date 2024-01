Top Gun: Maverick - Il salvatore del cinema

Uscito in un momento molto delicato per la sala cinematografica, Top Gun: Maverick potrebbe aver salvato il cinema per come lo conosciamo. Ecco perchéè il film diretto da Joseph Kosinski e uscito nel 2022 che porta Tom Cruise a vestire di nuovo i panni di Pete"Maverick" Mitchell, pilota pieno di talento che aveva mostratro il suo valore nel) ha un solo, unico grande amore: il volo.

Dopo più di trent'anni di carriera, il pilota continua a sfidare i suoi limiti e le regole, andando così vicino a disobbedire costantemente agli ordini da rappresentare una vera e propria mina impazzita. Quando la sua permanenza nell'aviazione militare viene messa a rischio dalle sue decisioni discutibili, Maverick ha solo un'opportunità. Accettare l'offerta del vecchio amico Iceman (), in fase terminale a causa di un cancro, e tornare alla scuola Top Gun, per allenare una nuova generazione di piloti e renderli capaci di portare a termine una missione che sembra pericolosissim





ilgiornale » / 🏆 18. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.