Tonali squalificato ufficialmente anche in Premier: la sua stagione è già finita

del 2023/2024 in Champions League, contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista italiano è stato infatti ufficialmente squalificato a livello mondiale per il caso scommesse e non potrà scendere in campo nel match contro i Wolves del 28 ottobre, come il suo tecnico Howe sperava.

Vista la mancata comunicazione da parte della FIFA, Howe aveva infatti convocato Tonali per la gara contro il Wolverhampton, sperando di poterlo utilizzare almeno per una parte di gara. Dopo poche ore, però, è arrivata l'ufficialità della federazione internazionale: lo stop è ufficiale e terminerà solamente la prossima estate.Per Tonali si conclude così dopo appena due mesi la prima stagione lontano dall'Italia, dopo le ultime due gare giocate con il Newcastle post scoppio della questione scommesse che aveva portato l'ex Milan a lasciare il ritiro della Nazionale azzurra poco prima delle partite contro Inghilterra e Malta.

Italia Notizie

Leggi di più:

GoalItalia »

Tonali, arriva lo stop anche dalla Fifa: il Newcastle non potrà schierarloIn questi minuti è stata estesa la squalifica dell'ex centrocampista del Milan, che dovrà scontare 10 mesi di stop a causa della violazione del divieto di scommesse Leggi di più ⮕

Newcastle-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali: Tonali in panchinaNewcastle e Borussia Dortmund scendono in campo per il terzo match del Gruppo F, in cui sono inserite anche Milan e PSG. Nelle formazioni ufficiali del match non compare Sandro Tonali, al centro del caso Leggi di più ⮕

Tonali entra nel ko del Newcastle, solo un pari per l'Atletico MadridChampions League, frenano le rivali di Milan e Lazio: inglesi ko con il Dortmund (0-1), per gli spagnoli 2-2 in casa del Celtic. Ok City e Barcellona Leggi di più ⮕

Milan strapazzato dal Psg. City ok, Tonali gioca ma il Newcastle va koNella terza giornata della Champions League i rossoneri cadono al Parco dei Prinicipi. La doppietta di Haaland regala i tre punti a Guardiola. Pari per l'Atletico, Morata in gol Leggi di più ⮕

Clamoroso Howe: 'Tonali può giocare Wolverhampton-Newcastle'Nonostante la squalifica del centrocampista per il caso scommesse, l'allenatore dei Magpies apre alla possibilità di vedere l'ex Milan in campo Leggi di più ⮕

Tonali squalificato, ma al Newcastle non risulta: 'Nessuna conferma ufficiale'L'allenatore Eddie Howe ha spiegato la situazione in conferenza alla vigilia della partita contro i Wolves Leggi di più ⮕