Tonali squalificato 10 mesi, il Newcastle vuole tagliargli l'ingaggio da 7 milioni a stagione

Non solo la ricerca del sostituto sul mercato (occhio a Ruben Neves dell'Al Hilal), il Newcastle valuta anche un drastico taglio dell'ingaggio di. Vista la squalifica da 10 mesi in arrivo per lo scandalo scommesse, il centrocampista ex Milan potrebbe essere infatti sanzionato dal suo club con una riduzione del salario mensile.

Tonali al Newcastle guadagna 7 milioni netti a stagione, più due di bonus ottenibili a determinate condizioni. Circa il triplo rispetto ai 2,5 milioni di euro a stagione che guadagnava in rossonero.Il Newcastle torna su McTominay.

