Tonali in campo da squalificato: arriva il verdetto UFFICIALE della FIFA

Arrivano la decisione da parte della FIFA. Il centrocampista ha giocato la sua ultima gara mercoledì contro il Borussia Dortmundper il caso scommesse. Il centrocampista italiano dovrà stare fuori dai campi per dieci mesi.

Uno stop davvero lungo, che gli impedirà di giocare – qualora arrivasse la qualificazione dell’Italia – i prossimi Europei. Il rientro è previsto alla quarta giornata diTonali dovrà inoltre prendere parte a sedici incontri per la prevenzione o il recupero della ludopatia, negli otto mesi di pena accessoria.che di fatto ha ufficializzato tutto. La squalifica diAssociated Press.

Italia Notizie

PREMIER LEAGUE - La FIFA ha esteso la squalifica di Sandro Tonali a tutto il mondo, quindi il centrocampista italiano non giocherà Newcastle-Wolverhampton.

