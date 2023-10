Tonali è squalificato, ma il Newcastle lo convoca lo stesso: ecco perché

Sandro Tonali è stato squalificato per dieci mesi per aver scommesso sul calcio. Nonostante ciò, il Newcastle conta di averlo a disposizione per la prossima partita di Premier League contro il Wolverhampton di sabato alle 18:30. 'Non abbiamo avuto nessuna conferma ufficiale, nessuna comunicazione dalle autorità italiane al momento”, ha spiegato Eddie Howe, allenatore di Tonali. “La probabilità che sia disponibile con il Wolves è molto alta.

Il che significa che entrerà in vigore il giorno successivo, proprio quando il Newcastle affronterà il suo prossimo match. Tonali, però, potrebbe giocare comunque perché, affinché la squalifica sia attiva anche nel campionato inglese, Uefa e Fifa dovranno provvedere a estenderla anche alle federazioni estere. Il processo può richiedere mesi, anche se la federazione tenterà di rendere il processo tempestivo.

