Tonali e lo stop scommesse, può giocare da squalificato? C'è un precedente

La squalifica di Sandro Tonali ora è effettiva, almeno per la giustizia sportiva italiana. L'accordo tra la procura Figc e i legali del calciatore, annunciato ieri dal presidente federale Gravina , ha avuto il 'via libera' dalla procura generale dello sport. Ora si attende solamente l'estensione internazionale da parte della Fifa.

Il precedente di Paratici Finché non arriva lo stop da parte della massima autorità sportiva, Tonali è infatti utilizzabile perché la squalifica ha effetto solo in Italia. Il passaggio avverrà, sarebbe clamoroso il contrario, ma ora va capito con quali tempistiche potranno esaurirsi tutti gli step burocratici. Alla prossima gara ufficiale, infatti, mancano solo poche ore.

Italia Notizie

Leggi di più:

CorSport »

Cambio dell'ora 2023: quando spostare le lancette di un'oraA fine ottobre torna l'ora solare. Ecco quando tirare indietro le lancette. E come affrontare il cambio dell'ora Leggi di più ⮕

Ora solare 2023, quando cambia: si dormirà un'ora in piùLancette indietro nel fine settimana 28-29 ottobre: avremo un'ora in più di luce la mattina ma le giornate diventeranno più brevi Leggi di più ⮕

Archiviate accuse a Infantino sul 'caso Lauber'Il presidente della Fifa: 'Vittoria piena e chiara per me, la 'nuova Fifa' e la giustizia' Leggi di più ⮕

Milan strapazzato dal Psg. City ok, Tonali gioca ma il Newcastle va koNella terza giornata della Champions League i rossoneri cadono al Parco dei Prinicipi. La doppietta di Haaland regala i tre punti a Guardiola. Pari per l'Atletico, Morata in gol Leggi di più ⮕

Colapesce e Dimartino hanno pubblicato il nuovo singolo Ragazzo di destraLeggi su Sky TG24 l'articolo Colapesce e Dimartino hanno pubblicato il nuovo singolo Ragazzo di destra Leggi di più ⮕

Caso scommesse, Tonali patteggia: confermate anticipazioni CM.IT su squalificaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕