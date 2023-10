Tognozzi ha deciso: addio Juve, sarà subito il ds del Granada

Il blitz di Granada ha sortito gli effetti sperati per il club spagnolo: Matteo Tognozzi lascia la Juventus e diventerà l'uomo chiamato a impostare il nuovo progetto, che passerà da un mercato di gennaio complicato per puntare a una complicata salvezza. Mancano ormai solo i dettagli burocratici, Tognozzi è tornato dalla Spagna e ha sciolto le sue riserve, il nuovo responsabile dell'area sportiva del Granada sarà lui.

