Tod's lancia il passaporto digitale per la Di Bag con la tecnologia blockchain

L'ultimo in ordine cronologico è stato l'annuncio di Tod's: il marchio del lusso, punta di diamante del gruppo guidato da Diego Della Valle, ha fatto il suo ingresso nel consorzio di Aura Blockchain e, utilizzando questa tecnologia, ha lanciato il Digital product passport per la sua iconica Di Bag (che, tra l'altro, è tornata sotto i riflettori nell'ultima stagione di The Crown appena sbarcata su Netflix).

Il Dpp, questo l'acronimo internazionale del passaporto digitale, permette così ai possessori dell'iconica borsa di accedere ai certificati di prodotto, di origine, e a informazioni su artigianalità e processi di produzione, dalla creazione all'acquisto. Il passaporto non solo garantisce quindi l'autenticità del prodotto, ma rende conto della sostenibilità delle materie prime, dell'imballaggio e della qualità della produzione. 'Siamo entusiasti di far parte di questo percorso di trasformazione con Aura Blockchain Consortium - ha detto Carlo Alberto Beretta, general brand manager di Tod's





