Tlon: Una casa che ci somigli

Quel modello di casa moderna, che gli autori definiscono «casa comune», perché è quella in cui quasi tutti noi viviamo, rappresentò l’opportunità per moltissime persone delle classi più povere di uscire da una condizione di «promiscuità funzionale» e di poter avere una casa pulita e confortevole. Oggi, però, quel modello di casa è legato a stili di vita poco adatti alla società contemporanea.

Tavoli da pranzo intorno a cui la famiglia difficilmente riesce a riunirsi più di qualche volta a settimana, o che all’occorrenza diventano aree di studio, di, di creatività. Adattiamo continuamente i luoghi e segniamo dei confini che non fanno che saltare, perché lo spazio non basta mai.

È chiaro che per poter ripensare del tutto le nostre case servono tempo, spazio e risorse economiche, ma è anche una questione di pensiero: di cosa abbiamo davvero bisogno noi, al di là di ciò di cui in una casa sembra ci sia bisogno? Ci sono delle esigenze – creative, per esempio – a cui non diamo sufficiente attenzione?

Cosa abbiamo perso in nome della praticità e funzionalità? Certo, ci sono moltissimi vincoli concreti e regolamenti da rispettare, ma possiamo quantomeno domandarci quanto i nuclei compositivi standard ci impediscano di pensare che no, a noi non serve avere il bagno attaccato alla camera da letto, perché abbiamo illeggero e ci disturba che qualcuno possa usarlo quando dormiamo, o una cucina con accanto il tavolo da pranzo, perché ci piace consumare i pasti in tutt’altro modo.

