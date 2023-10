Tim, spunta il fondo Merlyn con il 3% e propone un piano alternativo per la rete

La saga della rete Tim si arricchisce di un nuovo capitolo. Nell’azionariato della compagnia è spuntato un nuovo socio al 3%, Merlyn. Il fondo lussemburghese, guidato dall’ex JpMorgan Barnaba, ha inviato una lettera al consiglio di amministrazione per chiedere di bloccare la vendita della rete agli americani di Kkr.

Il progetto del fondo lussemburghese per Tim è sostanzialmente l’opposto: mantenere la rete Tim e vendere il resto. Merlyn propone la creazione di una nuova società, TechCo, in cui far confluire tutte le attività infrastrutturali: la rete, il cloud, i servizi alle imprese, Fibercop e in futuro una parte di Open Fiber, oggi controllata da Cdp e Macquarie. Le attività legate ai consumatori, telefonia mobile e fissa, e Tim Brasil andrebbero invece vendute per ridurre il debito.

Merlyn Advisors, un fondo lussemburghese ma che fa capo ad Alessandro Barnaba ex Jp Morgan con il 3% di Tim, propone un piano alternativo a Kkr: chiede la rimozione dell'ad Pietro Labriola e candida Stefano Siragusa, l'ex responsabile Network Operations &

