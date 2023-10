Tim, proposta alternativa alla vendita a Kkr

Colpo di scena su Tim. Nella partita della vendita della rete irrompe una mossa a sorpresa: una proposta alternativa all’operazione di cessione a Kkr, presentata da parte di una cordata di investitori. Il cui esito finale farebbe saltare il banco della vendita della rete a Sparkle.

Ebbene, dietro a questa operazione c’è il fondatore di Merlyn, Alessandro Barnaba, ma anche una vecchia conoscenza di Tim, vale a dire Stefano Siragusa. L’ex direttore generale di Tim, uscito dalla società telefonica nell’estate dello scorso anno, è la mente che ha redatto il piano industriale per il rilancio di Tim che, in questa ottica, è totalmente alternativo a quello dell’ad Pietro Labriola.

