Tim, il fondo Merlyn scrive al cda e chiede di non vendere la rete a Kkr

MILANO – Nuovo colpo di scena su Telecom Italia, che domenica 5 novembre si appresta a votare sull’offerta da 20 miliardi per la rete promossa dal fondo Usa Kkr.

Il fondo attivista Merlyn, che è guidato da Alessandro Barnaba, ha appena inviato una lettera al cda di Tim, contestando la strategia impostata dall’ad della società Pietro Labriola e chiedendo di mantenere in mani italiane la rete sotto…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Fondo Merlyn propone piano alternativo a Kkr per TimMerlyn Advisors, un fondo lussemburghese ma che fa capo ad Alessandro Barnaba ex Jp Morgan con il 3% di Tim, propone un piano alternativo a Kkr: chiede la rimozione dell'ad Pietro Labriola e candida Stefano Siragusa, l'ex responsabile Network Operations & ... Leggi di più ⮕

Fondo Merlyn propone piano alternativo a Kkr per TimMerlyn Advisors, un fondo lussemburghese ma che fa capo ad Alessandro Barnaba ex Jp Morgan con il 3% di Tim, propone un piano alternativo a Kkr: chiede la rimozione dell'ad Pietro Labriola e candida Stefano Siragusa, l'ex responsabile Network Operations & ... Leggi di più ⮕

Tim: da fondo Merlyn con ex dg Siragusa proposta alternativa a Kkr (ilsole24ore.com)(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Sul tavolo di Tim e' arrivata una proposta alternativa alla cessione della rete a Kkr da parte del... Leggi di più ⮕

Tim, il fondo Merlyn: non vendete la rete a KkrLa proposta di piano industriale del gruppo alternativo a quello dell'amministratore delegato Pietro Labriola Leggi di più ⮕

Il fondo Merlyn presenta un piano per Tim alternativo a quello di KkrMerlyn Advisors, un fondo lussemburghese che fa capo ad Alessandro Barnaba, ex Jp Morgan, e ha il 3% di Tim, propone un piano alternativo a quello di Kkr per l’ex monopolista delle tlc. Chiede la rimozione dell’ad Pietro Labriola e candida Stefano Siragusa, l’ex responsabile Network Operations &Wholesale Officer uscito ad agosto dal gruppo. Leggi di più ⮕

Tim, spunta il fondo Merlyn con il 3% e propone un piano alternativo per la reteIl fondo guidato dall’ex JpMorgan Barnaba chiede di fermare l’operazione con Kkr e di cedere i servizi per i consumatori di Telecom Italia e Tim Brasil. Propone la sostituzione dell’ad Labriola con Stefano Siragusa Leggi di più ⮕