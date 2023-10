Tim: da fondo Merlyn con ex dg Siragusa proposta alternativa a Kkr (ilsole24ore.com)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 ott - Sul tavolo di Tim e' arrivata una proposta alternativa alla cessione della rete a Kkr da parte del fondo Merlyn Partners, in rappresentanza di un gruppo di soci con quote inferiori al 3%. Secondo quanto scrive ilsole24ore.

"Dietro a questa operazione c'e' il fondatore di Merlyn, Alessandro Barnaba, ma anche una vecchia conoscenza di Tim, vale a dire Stefano Siragusa - si legge su ilsole24ore.com - L'ex direttore generale di Tim, uscito dalla societa' telefonica nell'estate dello scorso anno, e' la mente che ha redatto il piano industriale per il rilancio di Tim che, in questa ottica, e' totalmente alternativo a quello dell'ad Pietro Labriola.Pensioni, scompare Quota 104.

