TILT: lo spettacolo imperdibile prodotto da Le Cirque Top Performers

Ha incantato più di 50 mila spettatori di qualsiasi età con tre tournée che hanno fatto tappa in sedici città italiane, calcando i palcoscenici più prestigiosi, registrando infiniti sold out e collezionando un successo di pubblico e di critica dietro l’altro, come confermano i titoli della stampa nazionale.

Con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle Superstar Mondiali del Nouveau Cirque, TILT, l’imperdibile show prodotto da Le Cirque Top Performers nel 2019, è pronto a emozionare, meravigliare e sorprendere di nuovo, con un atto unico di circa un’ora e trenta minuti, il proprio amato pubblico, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane, in cui non sono coinvolti gli animali. TILT ha debuttato nel 2019 ed è la seconda produzione internazionale della compagnia Le Cirque Top Performers, la stessa che ha ideato e prodotto il celebre Gran Gala ALIS (in tournée dal 2016), applaudito, in Italia e all’estero, da più di 300 mila spettator





romatoday » / 🏆 5. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Temporale a Roma: la zona di Ponte Milvio finisce sott'acquaAlberi caduti e traffico in tilt in molte zone della Capitale

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Treni bloccati per il maltempo. I pendolari: «Ennesima giornata di passione»Le piogge copiose cadute durante la notte hanno mandato letteralmente in tilt il traffico...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

In un giorno la pioggia che cade in un mese: “Anche le previsioni in tilt”Gli esperti e il meteo: “Nubifragio insolito”. Temporale più lungo di quanto si pensasse. Fenomeno frequente con la crisi del clima

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Traffico in tilt a Bologna, giudice convalida il fermo per gli attivisti di Ultima GenerazioneIl gip ha convalidato il fermo per tre attivisti di Ultima Generazione, per i reati di violenza privata aggravata e danneggiamento (disponendo due divieti di dimora e un obbligo di firma). Il processo inizia il 30 novembre

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Sondaggio-Mannheimer sul caso-Giambruno, "il 63,1%": sinistra in tiltA sette giorni dall'annuncio della separazione da Andrea Giambruno, Giorgia Meloni smentisce i gufi all'opposizione. La polemica che ha vist...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Le aritmie ventricolari mandano in tilt il cuoreInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute - 🏆 22. / 63 Leggi di più »