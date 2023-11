TikTok, lo sfogo di una ragazza spagnola licenziata per 12 volte

Elena Fuentes ha spiegato che nel suo ultimo lavoro era riuscita a superare la prova durata un mese, ma una settimana dopo è stata lasciata a casa e risarcitaElena Fuentes, 23enne spagnola, è stata licenziata da 12 volte in un anno. La giovane ha raccontato la sua storia sue ha condiviso con i suoi follower la sua disperazione dopo essere stata licenziata per l’ennesima volta con una scusa ipocrita.

Nel video la giovane condivide il suo senso di frustrazione e la paura per il futuro chiedendosi che cosa dovrà fare adesso, dal momento che non sa se cercarsi un altro lavoro o crearne uno proprio. Il post ha ha ottenuto più di 10mila like e 2500 condivisioni. Numerosi i commenti di giovani che hanno affrontato problemi simili e o che hanno cercato di consolare e incoraggiare la ragazza.Da ieri il 22enne Khaby Lame è il nuovo re di Tiktok.

