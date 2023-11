Tifoso trovato morto fuori dallo stadio Maradona dopo Napoli-Milan

Nella notte tra domenica e lunedì un uomo è stato trovato senza vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla interno dello stadio Maradona, a Napoli. In base a una prima ipotesi riportata da NapoliToday, potrebbe aver tentato di scavalcare la struttura non avendo il biglietto per la partita per l'attesissimo match Napoli-Milan e sarebbe precipitato nel vuoto per quasi venti metri. Un volo fatale.

Sul posto sono in corso tutti gli accertamenti delle forze dell'ordine e della sezione scientifica della polizia. La vittima è un 42enne della provincia di Napoli, residente a Bacoli. Secondo la ricostruzione fornita da un amico alle forze dell'ordine, in due, senza biglietto, volevano entrare allo stadio per assistere alla partita e stavano attraversando un cunicolo.

L'amico della vittima si è visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave e ha desistito. Il 42enne invece è passato ma, dopo essersi arrampicato, sarebbe caduto all'improvviso da un'altezza di circa 20 metri impattando violentemente al suolo. Non ha avuto scampo. headtopics.com

