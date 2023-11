Tifoso del Napoli morto al 'Maradona': avrebbe tentato di scavalcare i cancelli

In campo abbiamo assistito ad una bella partita, ricca di colpi di scena e capovolgimenti di fronte: lo stesso non possiamo affermare per quanto accaduto all'esterno dello stadio 'Maradona', teatro diSecondo quanto riportato da 'la Repubblica', un tifoso partenopeo è stato trovato morto all'interno dell'area di parcheggio abbandonata sottostante al settore ospiti dell'impianto.

Una tragedia che macchia una bella serata di sport, tra due squadre che non si sono risparmiate pur di portare a casa i tre punti, sfumati da ambo i lati.

