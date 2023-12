Ti devo dire, ti vedo dire, vi devo dire, ti devo dire... Che così brutta la situa alla fine non è.

Capisco bene se i tifosi del Milan siano un po' indispettiti dal trovarsi a leggere, a poche ore dalla prima storica retrocessione del club dalla Champions League all'Europa League grazie - o a causa - del terzo posto nel girone conquistato ieri con la vittoria sul Newcastle e il contemporaneo pareggio tra Borussia Dortmund e Psg, un articolo di commento titolato con una citazione da TikTok di CiccioGamer89, ma, onestamente, il leitmotiv dei pensieri del giorno dopo mi sembra ben riassunto nell'ormai classico"Ti devo dire, ti vedo dire, vi devo dire, ti devo dire... Che così brutta la situa alla fine non è", da leggere ovviamente col tono del noto youtuber romano.Tale frase, d'altronde, risponde in maniera esemplificativa alla domanda:"Meglio per il Milan essere fuori da tutto in Europa o qualificarsi all'Europa League?





Importante sfida di Champions League per il Milan contro il Borussia DortmundIl Milan si prepara per la cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. La partita potrebbe cambiare la stagione dei rossoneri e la loro qualificazione agli ottavi di finale.

Spot sulle droghe del Governo diventa un caso politico e un memeLo spot sulle droghe del Governo, che promuove il messaggio 'Butta via la droga, non la vita', è diventato un caso politico e un meme sui social media. La pubblicità mostra un bambino che avverte un ragazzo più grande sugli effetti negativi della droga, ma viene ignorato. Il bambino spiega poi che ha visto gli effetti negativi con i suoi occhi. Il caso ha attirato l'attenzione di +Europa, che presenterà un'interrogazione al sottosegretario responsabile del dipartimento antidroga.

Francesco Guccini: «Di Dalla dicevano fosse figlio di Padre Pio. Non ho mai votato Pci, il mio mito era l’America»L’allarme che arriva dall’Argentina, l’«Italia dell’altro emisfero», è che il populismo è più vivo che mai. E c’è lo spettro del ritorno di Donald TrumpL’uomo con la motosega minaccia pure noi. Il populismo non è morto né domato; è più vivo che mai, e va al potere nel Paese che ci somiglia di piùUno strano populista che mescola la rivolta contro le élites, l’establishment, le istituzioni, i partiti tradizionali, financo la Banca centrale, con, e non solo perché nessuno ha mai conosciuto un argentino che non avesse almeno un nonno italiano: neppure Milei fa eccezione (se per questo neppure Bolsonaro, paulista di origini padovane), mentre il suo rivale Sergio Massa è proprio tecnicamente italiano, figlio di Alfonso, siciliano di Salemi, e di Luciana Cherti, triestina. Di tutti i Paesi latinoamericani, l’Argentina è il più europeizzato.

Opposizione esulta. Schlein:"Il governo ha sbattuto il muso sulla Costituzione" Ma il centrodestra nega marcia indietroIl protocollo Italia-Albania dovrà essere ratificato dal Parlamento. Il passaggio, richiesto a gran voce dalle opposizioni nei giorni scorsi, sia nelle riunioni dei capigruppo che con lettere ai presidenti delle Camere era però sempre stato negato dal governo perché"non necessario". Fino a stamattina quando, con un dietrofront a sorpresa, governo e maggioranza hanno ammesso che quel passaggio va fatto.Ma sul refrain che circola per tutto il giorno nelle dichiarazioni in aula e nei commenti degli esponenti delle opposizioni:"Il governo fa marcia indietro, con Tajani che ha smentito la Meloni e se stesso", il centrodestra respinge le accuse.. In ambienti di Forza Italia si sottolinea che Antonio Tajani ha sempre sostenuto che l'accordo con Tirana andasse ratificato, senza bypassare Camera e Senato

Lunghe attese nei pronto soccorso per i bambini influenzatiAttese di anche 13 ore nei pronto soccorso per vedere un medico, ospedali con scrivanie e aree studio speciali per i bambini che studiano e fanno i compiti con la flebo al braccio per non perdere il "treno del ritmo scolastico": dai social media cinesi rimbalzano decine di video e foto che catturano le scene di nosocomi sovraffollati nel picco della stagione influenzale in corso che starebbe colpendo particolarmente i bambini, con più virus che circolano contemporaneamente e che contribuiscono a un'elevata incidenza di infezioni respiratorie. A video from hospital In Wuhan, the hospital provides desks for students getting IV, this year’s cold usually takes two to three weeks to recover, doing is a kind of upset.In particolare responsabili dei sintomi più gravi sarebbero adenovirus e batteri del genere Mycoplasma pneumoniae che causano polmoniti particolarmente aggressive con febbre alta ma senza colpi di tosse

