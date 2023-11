Threads, il rivale di X potrebbe aprire agli sviluppatori

Anche Threads, il social di Meta rivale di X, si apre agli sviluppatori. Il capo di Instagram, l'app su cui la nuova piattaforma si basa, ha spiegato che la società sta pensando a come dare agli sviluppatori un modo per integrare i loro servizi con Threads, che attualmente non prevede l'accesso alle cosiddette Api, le interfacce di sviluppo che hanno reso famoso Twitter negli anni.

Mosseri ha affermato che l'aspirazione a lungo termine del suo team è che Threads diventi"la piattaforma de facto per le conversazioni pubbliche online", il che significa che sia culturalmente rilevante e grande in termini di utenti. Per il manager, Threads ha la possibilità di superare X, ma sa che il social ha ancora molta strada da fare.

L'Italia invecchia ancora, nascite in costante calo dal 2008Istat: trend anche nell'anno in corso, nel primo semestre ulteriore calo dell'1,9% (ANSA) Leggi di più ⮕

La ragnatela di Hamas, 500 chilometri di tunnelProfondi anche 45 metri, sono rifugi e basi per colpire Israele (ANSA) Leggi di più ⮕

Notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati 340 migrantiAnche sulla spiaggia, approdati sei barconi (ANSA) Leggi di più ⮕

MotoGp, in Thailandia vince Martin, secondo BagnaiaSul podio anche la Ktm di Binder retrocesso di una posizione (ANSA) Leggi di più ⮕

Google scommette su startup di IA Anthropic, investe 2 miliardiAnche Amazon l'ha finanziata con 4 miliardi di dollari (ANSA) Leggi di più ⮕

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕