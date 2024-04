Thorgan Hazard infortunato, stagione finita

ha battuto 2-1 l'Union SG e continua a sperare nel titolo di Jupiler League, ma la notizia della giornata, purtroppo per i belgi, è un'altra, ovvero l'infortunio di, che, come si apprende dal comunicato sul sito ufficiale del club, starà ai box per un periodo di tempo molto lungo. Di seguito la nota integrale:

"Nella partita di domenica contro l'Union, Thorgan Hazard ha dovuto lasciare il campo per un infortunio al ginocchio prima dell'intervallo. L'esame di lunedì mattina ha confermato la lesione al legamento crociato anteriore. Ciò significa che la stagione di Thorgan è finita e l'attaccante non sarà disponibile per un lungo periodo di tempo. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori accertamenti per determinare l'esatto periodo di indisponibilità.

