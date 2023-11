The War - Film (1994)

Beautiful, Anticipazioni Puntata del 31 ottobre 2023: Brooke la pagherà cara! La sua ingenuità la metterà nei guaiè un film di genere commedia del 1994, diretto da Jon Avnet, con Kevin Costner e Mare Winnigham. Durata 120 minuti. Distribuito da Universal Pictures.), un ex soldato che è tornato dal Vietnam riportando un forte trauma da guerra. Ad accoglierlo c’è sua moglie).

Proprio per quello che ha vissuto al fronte, la notte non riesce a dormire e perde numerosi posti di lavoro. È così che decide di curarsi in una struttura specializzata e, dopo un periodo di ricovero, torna finalmente a casa. Viene assunto come custode in una scuola, ma quando scoprono che l’uomo è stato in un ospedale psichiatrico, lo mandano via per la sicurezza dei bambini.), che lo fa assumere in una miniera.

Una giovane Miriana Trevisan canta a 'Non è la Rai' 1994Valletta in molte trasmissioni di successo, da 'La Corrida' a 'La ruota della fortuna', la showgirl ha di recente preso parte al 'Grande Fratello Vip' Leggi di più ⮕

Missione spazio - Film (2016)Robby & Toby - Missione spazio è un film di genere avventura, commedia, family del 2016, diretto da Wolfgang Groos, con Arsseni Bultmann e Sam Riley. Durata 106 minuti. Distribuito da StudioCanal, Constantin-Film. Leggi di più ⮕

LA VIA DEL RUM - Film (1971)LA VIA DEL RUM è un film di genere avventura del 1971, diretto da Robert Enrico, con Brigitte Bardot e Antonio Casas. Durata 125 minuti. Distribuito da CINERIZ - DOMOVIDEO. Leggi di più ⮕

Le amorose notti di Alì Babà - Film (1973)Le amorose notti di Alì Babà è un film di genere commedia del 1973, diretto da Luigi De Marchi, con Alan Barker e Krista Nell. Durata 89 minuti. Distribuito da REGIONALE. Leggi di più ⮕

Due piccoli italiani - Film (2018)Due piccoli italiani è un film di genere commedia del 2018, diretto da Paolo Sassanelli, con Francesco Colella e Paolo Sassanelli. Uscita al cinema il 14 giugno 2018. Durata 94 minuti. Distribuito da Key Films. Leggi di più ⮕

Il commissario di ferro - Film (1978)Il commissario di ferro è un film di genere poliziesco del 1978, diretto da Stelvio Massi, con Maurizio Merli e Janet Agren. Durata 83 minuti. Distribuito da MARTINO - CINE INTERNATIONAL VIDEO, AVO FILM. Leggi di più ⮕