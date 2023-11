The Gilded Age, la serie in costume torna su Sky e NOW: La nostra intervista all'ideatore Julian Fellowes

torna in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con i nuovi episodi della seconda stagione, in contemporanea con gli Stati Uniti. A raccontarci la lavorazione e alcuni dei segreti di questo secondo capitolo della serie è. Ecco la nostra chiacchierata con un"mago" degli show in costume.

Partiamo letteralmente dall'inizio, ovvero dall'incipit di questa nuova stagione. Come ha scelto di cominciare in maniera tanto ardita? Senza togliere la sorpresa agli spettatori, posso confermare che volevamo aprire la seconda stagione mostrando che il mondo in cui i personaggi hanno vissuto nella prima si sta aprendo a nuove influenze sociali, economiche e anche politiche.devi dimenticare il tuo ego e fidarti delle persone che hai accanto, con cui collabori per mesi e mesi alla realizzazione dello show.

Alcune delle precedenti puntate hanno portato a galla il lato romantico di alcuni personaggi, possiamo aspettarci lo stesso nelle nuove? L'amore è una parte fondamentale della nostra vita, il motivo per cui ci rendiamo maggiormente ridicoli di fronte al mondo, la causa delle nostre più grandi gioie o disperazioni. Essere innamorati mostra spesso il tuo vero carattere, ti libera dalle costrizioni psicologiche che la società troppo spesso ti impone. Vi sono stati cuori spezzati nella prima stagione, ve ne saranno anche nella nuova. headtopics.com

In questa stagione mostriamo come le classi più agiate facevano soldi sulle spalle del popolo: i lavoratori si trovavano in condizioni tragiche, con misure di sicurezza minime o inesistenti, nessuna assistenza, nessun diritto. Praticamente mettevano la loro vita in pericolo ogni singolo giorno.

