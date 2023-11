The Crown, intervista alle costume designer Amy Roberts e Sidonie Roberts

La sesta e ultima stagione di The Crown è quasi giunta al termine. Per creare la giusta suspense, Netflix ha scelto di farla uscire in due momenti differenti. Le prime 4 puntate sono già online dal 16 novembre, mentre le ultime 6 saranno disponibili sulla piattaforma streaming dal 14 dicembre.

Per i fan non solo dei reali ma anche dei loro abiti iconici questa sarà anche un'ottima occasione per approfondire alcune storie di vestiti e accessori indossati sia da Diana (Elizabeth Debicki) sia della giovane Kate Middleton (Meg Bellamy), ancora al college. Abbiamo avuto l'opportunità di analizzarne in dettaglio qualcuna, chiacchierando con le costume designer della serie tv, Amy Roberts e Sidonie Roberts. Molti dei look da voi ricreati per lo show sono fedeli agli abiti originali di Diana. Quanto era importante che fossero così realistici, e perché? In termini di creazione, ogni stagione viene affrontata nello stesso mod





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Matthew Perry, che aveva avuto una relazione con Julia RobertsMatthew Perry, morto il 29 ottobre 2023 a 54 anni, aveva ricordato il breve flirt con Julia Roberts nella sua biografia, spiegando perché aveva deciso di lasciarla

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Julia Roberts, i film, i premi: la vita di Matthew Perry in fotoAddio a Matthew Perry. L’attore che ha interpretato l’amato personaggio di

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Matthew Perry, le donne della sua vita: da Lauren Graham a Julia RobertsSebbene non sia mai stato sposato, Matthew Perry ha avuto diverse relazioni importanti

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Il guardaroba di Diana in The Crown: costumi da bagno e abiti da sognoUna buona parte del guardaroba di scena è composta da costumi da bagno, repliche più o meno esatte di quelli indossati dalla principessa nelle sue vacanze sullo Jonikal di Mohamed Al Fayed tra la Francia e l’Italia nell’estate del 1997, l’ultima vissuta da Diana, uccisa in un incidente a Parigi il 31 agosto di quell’anno.

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

La serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal familyLa serie “The Crown” rischia di scatenare l’indignazione della royal family mostrando una scena in cui la regina Elisabetta e il principe Filippo si oppongono alla possibilità che Lady Diana abbia funerali di Stato. La nuova stagione della serie potrebbe assestare un duro colpo all’immagine dei Windsor.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Meg Bellamy, tutto lo stile della Kate Middleton in The CrownLa sconosciuta Meg Bellamy si è trasformata in una ragazza cool nell'istante in cui ha ottenuto la parte di Kate Middleton nella sesta e ultima (attesissima) stagione di The Crown (dal 16 novembre su Netflix).

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »