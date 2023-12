The Crown: gli ultimi episodi raccontano l'incontro tra Kate e William

L'ultima stagione di The Crown, in streaming dal 14 dicembre con gli ultimi sei episodi, riporta gli spettatori indietro nel tempo, ai primi anni Duemila, quelli del fatidico incontro tra Kate e William, oggi principi del Galles e coppia reale apparentemente indistruttibile. Gli episodi dedicati alla coppia, con gli attori Meg Bellamy ed Ed McVey a vestirne i panni, li inquadrano negli anni della spensieratezza, tra esami universitari e feste studentesche.

Noto anche a chi non segue le cronache reali è che i due si sono incontrati all'università, la St Andrews in Scozia, hanno vissuto nello stesso alloggio studentesco con un'altra coppia di amici per diversi anni, cementificando il loro amore lontani dalle telecamere prima di ufficializzare il fidanzamento nel 2010. Leggenda vuole - ma pure le biografie reali riportano questa versione - che sia stata Carole Middleton, mamma di Kate, a creare le circostanze dell'incontro tra la figlia maggiore e l'erede al trono britannic





Un anello ispirato agli anni '30 nella serie tv The CrownSi tratta di un anello ispirato agli anni '30, caratterizzato da un diamante taglio smeraldo circondato da quattro diamanti a forma di triangolo che formano una stella, incastonati su una fascia di oro bianco tempestata di diamanti più piccoli. Il prezzo è di poco più di 11mila sterline. Tuttavia, è importante ricordare che la serie tv The Crown è una finzione e non rappresenta la realtà in modo accurato.

The Crown: il guardaroba di Lady Diana nella quarta stagioneThe Crown ha sempre curato nei dettagli i guardaroba dei personaggi, in particolare quello di Lady Diana nella quarta stagione. Gli amanti dell'eccellenza sartoriale non sono rimasti delusi.

The Crown, chi era l'ex fidanzata di Dodi Al-Fayed, Kelly FisherL'ultima stagione di The Crown racconta che quando il miliardario egiziano conobbe la principessa Diana era fidanzato con un'altra donna, una modella americana. Ecco com'è andata davvero tra i due

La tormentata relazione tra Carlo e Diana (no, non è andata come in The Crown)Il fidanzamento, il turbolento matrimonio e infine il divorzio tra Carlo e Diana hanno affascinato il mondo. La cronologia mentre rivediamo l'ultima fase in The Crown 6

Il fotografo italiano Mario Brenna critica la rappresentazione di The Crown di Diana e DodiMario Brenna, il fotografo italiano che ha immortalato la principessa Diana e Dodi Fayed su uno yacht, critica la rappresentazione di The Crown della loro storia d'amore. Brenna afferma che la serie è assurda e completamente inventata.

The Crown: Polly Bennett, la movement coach che ha reso gli attori simili ai loro personaggiIntervista a Polly Bennett, movement coach e coreografa della serie Netflix The Crown, che ha coordinato il movimento fisico degli attori per renderli simili ai loro personaggi.

