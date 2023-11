The Crown 6, la stagione finale su Netflix

The Crown 6, su Netflix è arrivata la stagione finale. Il momento è arrivato: da giovedì 16 novembre su Netflix c'è The Crown 6, ovvero l'attesissima stagione finale della serie royal più seguita di sempre. Creata e in gran parte scritta da Peter Morgan, questa saga - iniziata nel 2016 - in quasi un decennio ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo raccontando la vita della compianta Regina Elisabetta II e le vicende della famiglia reale britannica.

La serie sarà disponibile sulla piattaforma in divisa in due parti per un totale di 10 episodi. Se i primi 4 saranno disponibili dal 16 novembre, i secondi 6 saranno visibili dal 14 dicembre

:

