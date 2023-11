The Circle e Polizia insieme contro la violenza di genere

Questo articolo è pubblicato sul numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al 21 novembre 2023. Per festeggiare con noi i nostri #20dicambiamento, leggete qui Per questo, l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da The Circle e Polizia è condividere una cultura diversa contro la violenza, attraverso incontri nelle scuole e workshop diretti a chi si occupa in prima persona di violenza di genere , per avere informazioni e strumenti corretti, perché ciascuno possa fare la propria parte.

Si inizia da un messaggio diretto che viene lanciato attraverso la campagna di sensibilizzazione firmata da Leandro Emede: la violenza è un problema di tutti. In qualsiasi forma si presenti: economica, psicologica, fisica coinvolge e stravolge ogni equilibrio. Quello della donna in primis e poi a catena tutti gli altri: genitori, figli, amici, colleghi di lavoro, vicini di casa. Una spirale che fatica a perdere forza. «Perché è come una guerra





Leggi di più: VANİTYFAİRIT » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

TGLA7: Migranti: 1200 euro per raggiungere la Francia dalla Sicilia. 25 trafficanti arrestatiL'operazione della polizia fa luce sull'ultima fase del viaggio attraverso l'Italia

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

ADNKRONOS: Morta Rosa Scafa, prima donna ad entrare in Polizia: aveva 98 anniAveva fatto parte della Polizia civile di Trieste, della Polizia femminile e, dal 1981, della Polizia di Stato

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Kiev, iniziato l'export di grano attraverso i porti croati - Ultima oraKiev ha iniziato a esportare grano attraverso i porti croati: lo ha detto la ministra dell'Economia ucraina, Yulia Svyridenko, come riporta Rbc-Ucraina. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Kiev, iniziato l'export di grano attraverso i porti croati - EuropaKiev ha iniziato a esportare grano attraverso i porti croati: lo ha detto la ministra dell'Economia ucraina, Yulia Svyridenko, come riporta Rbc-Ucraina. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Micheal Chaves per “The Nun 2”: «L’emancipazione femminile passa attraverso l’horror»New Line Cinema presenta il thriller horror 'The Nun II', il secondo capitolo della saga di 'The Nun', l'opera di maggior successo dell'universo 'The Conjuring',...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Il mondo attraverso il fumetto al festival di Linus - Libri - Il libro in piazzaAd Ascoli Piceno dal 22 al 24/9 con Altan, Sio e Zerocalcare (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »