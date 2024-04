Tetto di alunni stranieri nelle scuole: proposta controversa

“Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe, per tutelare loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini”. La pensa così. La paura dell’invasore si trasferisce nelle aule scolastiche, dove l’improvvisato pedagogista studia come bloccare l’eccessiva presenza di bambini stranieri nelle nostre scuole.

Continuando nella sua ardita riflessione il geniale pensatore si pone una domanda, legittima per gli esperti di metodologie didattiche maper il ministro dei trasporti: “Quando gli italiani sono il 20% dei bambini in classe, come fa una maestra a spiegare?”. A completamento della sua disamina, intervenendo sulla delibera del Consiglio d’Istituto della scuola diSalvini: “Serve un tetto agli alunni stranieri, 20% per classe”. E sulla scuola di Pioltello: “Chiude per Ramadan? Segno di cedimento”

