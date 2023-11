Terremoto in Indonesia, scossa di 6.1 sull'isola di Timor

Il sisma sull'isola nell'est dell'arcipelago si è verificato a 36,1 km di profondità, vicino alla città di Kupang dove è stato avvertito con forza, secondo un giornalista dell'Afp. Non ci sono al momento notizie di vittime.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Terremoto magnitudo 6.1 sull'isola di Timor in IndonesiaI titoli di Sky TG24 del 1 novembre: edizione delle 19

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Battistini ora ha una nuova linea bus circolare: una Express che passa da CasalottiÈ stata presentata oggi la nuova linea 91 Express dalla stazione Battistini a...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Grosso: 'Domenica sera poteva succedere una tragedia, spero possa essere una lezione'Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram l'allenatore del Lione Fabio Grosso ha voluto commentare il proprio ferimento di domenica sera, avvenuta per il lancio di oggetti di cui è stato vitt

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Il terremoto del secoloThe Quake - Il terremoto del secolo è un film di genere azione, drammatico, thriller del 2018, diretto da John Andreas Andersen, con Kristoffer Joner e Ane Dahl Torp. Uscita al cinema il 08 agosto 2019. Durata 106 minuti. Distribuito da Altre Storie e MINERVA.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Terremoto oggi a Macerata, scossa magnitudo 2.4I comuni più vicini all'epicentro della scossa, delle ore 5.02, sono stati Tolentino e Belforte del Chienti

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

AGI AGENZIA ITALIA: La storia di Hook, il cane che ha perso una zampa in una trappola per cinghialiL'animale nonostante il dolore è riuscito a liberarsi e a sopravvivere. E ora cerca una nuova casa

Fonte: Agi Agenzia Italia | Leggi di più ⮕