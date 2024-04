Terremoto di magnitudo 7,7 colpisce Taiwan

Un devastante terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito l'isola di Taiwan, scuotendo violentemente l'intera regione. L'evento ha causato almeno sette vittime e centinaia di feriti, mentre numerose persone rimangono intrappolate sotto le macerie. Le autorità hanno emesso un'allerta tsunami per il Giappone e le Filippine (poi rientrata), con avvisi di evacuazione in varie zone costiere. Sono stati segnalati danni significativi agli edifici e ai trasporti, con interruzioni ferroviarie e metropolitane.

Le autorità stanno conducendo operazioni di ricerca e soccorso per soccorrere la popolazione. Il terremoto ha provocato anche scosse di assestamento e un'ondata di panico generale. La situazione in Italia: le zone più a rischio In Italia, la frequenza dei terremoti è un fenomeno comune che ha causato danni nel corso dei secoli. Si stima che negli ultimi mille anni siano avvenuti circa 3.000 terremoti, e quasi 300 di questi che hanno causato danni rilevant

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Da Taiwan al Giappone: tutti i fronti caldi della CinaLa Cina ha intensificato le proprie attività militari nel Mar Cinese Meridionale e nei pressi del Giappone. Ecco tutti gli epicentri di tensione da monitorare con la massima attenzione

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Terremoto a Taiwan di magnitudo 7.4, allerta tsunami: oltre 50 feritiUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi a Taiwan: lo riporta l'Istituto...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Terremoto Taiwan e chip, il più grande produttore mondiale ferma la produzione: evacuato il personaleA causa del terremoto, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc), il più grande...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Terremoto a Taiwan, forte scossa di magnitudo 7.4: 7 morti e oltre 700 feritiDue forti scosse di terremoto di magnitudo 7.4 e 6.5 hanno provocato ingenti danni e almeno 4 vittime a Taiwan, nell'area di Hualien City.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

A Taiwan c’è stato il terremoto più forte degli ultimi 25 anniDi magnitudo 7.4: ci sono diversi morti, più di 900 feriti e decine di dispersi

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Taiwan, terremoto di magnitudo 7.4, «il più forte degli ultimi 25 anni»Il sisma che ha colpito la costa orientale ha causato sette morti e 711 feriti. 67 persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Il bilancio si aggrava di ora in ora

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »