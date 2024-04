Terremoto di magnitudo 7.4 colpisce Hualien, Taiwan

I detriti circondano un edificio il giorno dopo un potente terremoto che ha colpito la città di Hualien , nella parte orientale di Taiwan (LaPresse)in un quarto di secolo, l'isola si solleva con una tenacia che è impensabile alle nostre latitudini. Il violento sisma di magnitudo 7.

4, con epicentro nella città della costa orientale Hualien, ha fatto tremare intorno alle otto del mattino l'intera isola asiatica, provocando 10 morti e oltre mille ferite, mentre il bilancio dei dispersi è fermo attualmente a 38 persone. Dal forte terremoto del 3 aprile e per le successive 24 ore, la Central Weather Administration (Cwa) di Taiwan, a cui fanno capo le competenze in materia di terremoti, ha riferito che si sono verificate più di 300 scosse di assestamento dal sisma principale dando continuità a uno sciame che potrebbe durare alcuni giorni, con magnitudo comprese tra 6,5 ​​e 7.è tra i migliori luoghi al mondo per adozione di un efficace protocollo per la gestione dei terremot

