Terremoto di magnitudo 6,1 colpisce Hualien, Taiwan

L'epicentro è stato registrato a 25 chilometri da Hualien, città di 100 mila abitanti sulla costa orientale dell'isola. Circa cento hanno subito gravi danni. Poco dopo la prima scossa, una seconda ha toccato i 6,5 gradi. È seguito uno sciame di un centinaio di scosse che secondo gli esperti è destinato a proseguire per tutta la settimana. 9 morti e oltre 900 feriti. Decine di valanghe si sono abbattute sui ponti e i tunnel di due autostrade. 77 persone sono rimaste intrappolate nei tunnel.

Sono dati per dispersi. Questa zona montuosa che domina la costa centro-orientale dell'isola è scarsamente abitata, ma è molto popolare tra i taiwanesi per le sue bellezze naturali. Sull'autostrada colpita dalle frane questa mattina c'era grande traffico, perché. Per raggiungere i tunnel bloccati il governo ha mobilitato l'esercito che avanza tra le rocce delle frane con i bulldozer. Sentito fino a Taipei, circa 120 chilometri a Nord dell'epicentro

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Corriere / 🏆 2. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Terremoto a Taiwan, edifici crollati nella contea orientale di HualienAlmeno sette le vittime accertate, persone intrappolate tra le macerie (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Terremoto a Taiwan di magnitudo 7.4, allerta tsunami: oltre 50 feritiUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi a Taiwan: lo riporta l'Istituto...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Terremoto di magnitudo 7.4 colpisce TaiwanOltre 50 persone sono rimaste ferite a causa del violento terremoto, di magnitudo 7.4, che ha colpito oggi Taiwan. Il terremoto è stato il più forte degli ultimi 25 anni e ha causato anche allarmi di tsunami nei Paesi vicini.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Terremoto di magnitudo 7.4 a TaiwanUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi a Taiwan: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense Usgs. Il sisma è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 km.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

C’è stato un grave terremoto a TaiwanDi magnitudo 7.4: ci sono diversi morti e cinquanta feriti

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Terremoto a Taiwan, due forti scosse: Almeno 4 morti, edifici crollatiDue scosse di magnitudo 7.4 e 6.5 sono state registrate al largo di Taipei. Ci sono diversi edifici crollati. Si tratta del sisma più forte degli ultimi 25 anni

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »