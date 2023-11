Terremoto di magnitudo 5,6 in Nepal: 140 morti. La scossa avvertita fino a Nuova Dehli, a 500 km dall’epicentrol nella notte di venerdì 3 novembre alle 23:47 ora locale: il bilancio che pare drammaticamente destinato a salire è di, a soli 18 km di profondità: molti gli edifici crollati, con i soccorritori ancora impegati nelle ricerche anche per via del grande numero di, a 500 km dall’epicentro

. "Profondo dolore per la perdita di vite umane nel terremoto di venerdì notte e ha mobilitato tutti gli organismi di sicurezza per il salvataggio e il soccorso immediati",. E nelle immagini postate sul social si vedono molte persone scavare tra le macerie, nella notte, alla ricerca di sopravvisuti. È terremoto più forte registrato nella regione dal 2015 quando una scossa di magnitudo 7, 8 causò la morte di almeno 9mila persone.

FATTOQUOTİDİANO: Terremoto di magnitudo 5,6 in Nepal: 140 morti. La scossa avvertita fino a Nuova Dehli, a 500 km…Il terremoto nella notte di venerdì 3 novembre alle 23:47 ora locale: 140 morti in Nepal

ADNKRONOS: Nepal, potente terremoto nel nord ovest, almeno 140 mortiAutorità: bilancio destinato a crescere

İLMESSAGGEROİT: Terremoto in Nepal, almeno 128 mortiLe vittime del terremoto avvenuto nell'ovest del Nepal sono 128. Lo hanno comunicato le...

AGENZİA_ANSA: Terremoto in Nepal, 128 vittime e centinaia di feritiUn violento terremoto ha colpito il Nepal. Il sisma - calcolato di magnitudo 6.4 dalle autorità nepalesi - si è verificato alle 23.47 (ora locale) di venerdì. Le vittime accertate sono 128, centinaia i feriti. (ANSA)

REPUBBLİCA: Terremoto nel Nepal occidentale: 128 morti e decine di feriti5.6 è la magnitudo registrata

