Terremoto a Taiwan blocca la produzione di chip

Il terremoto al largo di Taiwan ha bloccato la produzione di chip nel Paese che ad oggi è il più grande produttore di chip al mondo. Secondo Bloomberg il Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing), il principale produttore di chip per apple e Nvidia, ha spostato il personale da alcune aree affermando di voler valutare l’impatto del sisma prima di riprendere la produzione. Così come ha fermato la produzione la United Microelectronics, azienda concorrente di Tmsc.

Il terremoto è stato di magnitudo 7,4, è stato registrato al largo della costa orientale dell'isola e ha colpito prima delle 8:00 del mattino, ora locale. Il ruolo chiave di Taiwan nella produzione di chip Tsmc ha prodotto più di 16 milioni di chip di silicio da 12 pollici nel 2023 in quattro impianti. L’azienda li chiama "fabs”. Hanno tutti sede a Taiwan e producono chip per 528 clienti. Ma si tratta di fabbriche fragil

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



repubblica / 🏆 32. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Terremoto Taiwan e chip, il più grande produttore mondiale ferma la produzione: evacuato il personaleA causa del terremoto, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc), il più grande...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Borsa Taiwan: -1,3% Tsmc, evacuati temporaneamente siti produttivi dopo terremoto(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - Ha tenuto la Borsa di Taiwan (-0,6% per l'indice Taiex) nonostante il terribile terremoto che ha c...

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Terremoto a Taiwan di magnitudo 7.4, allerta tsunami: oltre 50 feritiUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato oggi a Taiwan: lo riporta l'Istituto...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Terremoto a Taiwan, il momento della scossa ripreso in diretta in uno studio televisivoDiverse stazioni televisive stavano trasmettendo in diretta durante la violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la scossa orientale di Taiwan. Le immagini mostrano la redazione che trema mentre alcuni giornalisti, coraggiosamente, rimangono al loro posto a lavorare.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Taiwan, edifici al collasso per il terremotoNella zona epicentro della scossa di magnitudo 7,4 (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Scosse di terremoto a Taiwan, almeno 9 morti: “Il più violento da 25 anni”Violente scosse di terremoto con punte di magnitudo 7.4 hanno sconquassato la costa orientale di Taiwan. Il sisma è stato localizzato a 18 chilometri a sud-est di Hualien City, a circa 155 chilometri a sud della capitale Taipei, a una profondità di 34,8 chilometri.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »