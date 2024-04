Terremoto a New York con epicentro nel New Jersey

Terremoto a New York , scossa di magnitudo 4.7 con epicentro nel New Jersey : bloccati gli aeroporti, sospesi i lavori all’ Onu . John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni. Il sindaco di New York , Kathy Hochul, riporta che un video mostra come l’interno del Palazzo di Vetro ha tremato mentre il presidente di Save the Children Usa, Inger Ashing, si trovava nella città di New York . “Non siamo abituati ad avere sismi in quest’area.

Non abbiamo indicazioni di danni agli edifici o di situazioni di pericolo”, ha aggiunto Hochul. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato informato del terremoto a New York e in New Jersey e ha chiesto al suo staff di restare in contatto con le autorità locali. Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre

