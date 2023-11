Terremoti in Indonesia e in Guatemala, sull'isola di Timor di magnitudo 6.1

Terremoto in Guatemala, scossa di magnitudo 5.5 sulla costa Una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata in varie località del Guatemala senza che per il momento si segnalino vittime o danni gravi. Secondo l'Istituto nazionale di sismologia, vulcanologia, meteorologia e Idrologia (Insivumeh), il terremoto ha interessato alle 15.52 locali (le 22.52 italiane) in particolare la costa guatemalteca sul Pacifico e ha avuto il suo epicentro a 87 chilometri dalla città di Escuintla.

