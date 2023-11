“Terre di esumazione dei cimiteri sparse in aree private”: il caso del funzionario comunale di Pontedera dimissionario per protesta“Ho presentato la lettera di dimissioni dopo ventidue anni di servizio. Non è stato facile lasciare il posto di lavoro, né me ne sono andato perché mi aspetta un futuro dorato. Ho chiuso perchécome addetto alla manutenzione sul territorio.

Il geometra Bernardeschi ha raccontato ai giornali locali che quando si è accorto di queste procedure – 8-9 anni fa – chiese spiegazioni ma nessuno lo ricevette. “Quell’episodio – dice Bernardeschi – mi era rimasto di traverso, ma sapevo anche che sarei rimasto solo se avessi fatto qualcosa. Tutte le volte che ho provato ad alzare la testa, nella mia carriera in Comune, sono stato punito e ci sono i documenti a dimostrarlo”.

ha assicurato di non avere “nessuna informazione che possa aggiungere alle indiscrezioni apparse sulla stampa. Proprio per questo ho presentato un esposto alle autorità competenti affinché venga verificata la fondatezza (o meno) delle dichiarazioni del soggetto che le ha rese”. Il sindaco dell’epoca era). Bernardeschi – raccontano fonti dell’amministrazione a ilfatto.it – chiese a Millozzi di incontrarlo, ma il sindaco rifiutò più volte. headtopics.com

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in ItaliaGaza City, truppe israeliane nella periferia. Raid in Cisgiordania: 5 morti.non riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione). headtopics.com

Belen: «Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo»«Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo... Leggi di più ⮕

Wanda Nara non si nasconde più: 'Ho la leucemia', nuove rivelazioni sulla malattiaLa moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha nascosto a lungo la sua diagnosi ma ora ha trovato il coraggio di parlarne apertamente Leggi di più ⮕

La nota stampa di Renzi: 'Non ho mai parlato con nessuno dell'acquisizione della Fiorentina'Dopo le anticipazioni del Corriere dello Sport riguardo all'inchiesta di Report che andrà in onda stasera su Rai 3, il senatore ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi ha diffuso una nota stampa sulla Leggi di più ⮕

Roma, Lukaku ai compagni: 'Sono pronto e non ho paura'Inter-Roma si preannuncia una gara infuocata. Lukaku torna a San Siro ma pare non essere scosso dall&39;accoglienza che riceverà. Come racconta la Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore ai compagni Leggi di più ⮕

Stasera Inter-Roma in un clima infuocato, il messaggio di Lukaku: 'Io non ho paura'Dalle parti di Roma temono la reazione emotiva di Romelu Lukaku stasera a Milano, quando avrà contro i 70mila di San Siro. Ma il belga - secondo il racconto de La Gazzetta dello Sport - ha tranquilli Leggi di più ⮕

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non molla con Beatrice Luzzi: 'Ho già pensato a cosa fare' (VIDEO)Giuseppe Garibaldi pronto a riconquistare Beatrice Luzzi al Gf. Leggi di più ⮕