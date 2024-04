Terminato il roadshow della nuova Lancia Ypsilon

E' terminato nella concessionaria Stellantis & You di Torino , il roadshow che ha visto protagonista la nuova Lancia Ypsilon , ed era partito a febbraio da Milano, in concomitanza con la presentazione ufficiale dell'esclusiva Edizione Limitata Cassina, proprio nello showroom Cassina. In totale, nei due mesi del tour, la vettura del nuovo corso del brand Lancia ha percorso 12.

Ora, la nuova Lancia Ypsilon è pronta per il debutto internazionale, che vedrà Belgio e Olanda come i primi due mercati europei in cui verrà lanciata; successivamente sarà il turno di Francia e Spagna e, nel 2025, la nuova auto di segmento B del brand italiano arriverà in Germania. "Il Rinascimento di Lancia è partito dall'Italia con nuova Lancia Ypsilon - ha dichiarato Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia - da sempre il marchio è simbolo di stile ed eleganza italiana e, per questo, abbiamo voluto celebrare il legame con il nostro ambiente naturale attraverso questo tour che ci ha fatto vivere e condividere ancora una volta l'entusiasmo e l'amore che circonda il nostro marchio".

Lancia Ypsilon Roadshow Concessionaria Stellantis Torino

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La nuova Lancia Ypsilon Edizione CassinaLa nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina è alimentata da un motore ibrido di ultima generazione ed è disponibile con cambio automatico e-DCT a 6 rapporti. Esteticamente la nuova Ypsilon si presenta come una vettura compatta ma dalle linee filanti e cattura l'attenzione per il colore blu Lancia, creato ad-hoc per questa versione.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina è arrivata in ItaliaDopo il lancio della Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina nella versione full electric, la piccola ed elegante italiana è da oggi disponibile anche con tecnologia ibrida.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La nuova Lancia Ypsilon ibrida è in vendita: tutti i prezzi e dettagli del modelloAperti gli ordini della nuova Edizione Limitata Cassina con motorizzazione mild hybrid, che si affianca a quella full electric. La versione HF ad alte prestazioni, con 240 cavalli, arriverà a metà del 2025

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Nuova Lancia Ypsilon ibrida, prezzi e dati tecniciIl motore è un benzina mild hybrid da 100 Cv con consumi dichiarati nell'ordine di 4,6 litri per 100 km

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Lancia, la nuova Ypsilon by Cassina ora anche ibridaNel Rinascimento del brand - che a breve tornerà in forze in Europa - arriva una versione con sistema 48 volt e un tre cilindri 1.2 da 100 CV

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Nuova Lancia Ypsilon alla Milano Design WeekAnche quest'anno Lancia partecipa alla Milano Design Week, il più importante appuntamento annuale dedicato al mondo del design e lo fa con Nuova Lancia Ypsilon, il modello che traghetta il marchio nell'era dell'elettrificazione.. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »