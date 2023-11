Tentato omicidio per debiti di droga: tre arresti a Sulmona

Rapina, lesioni personali e spaccio in concorso. Sono queste le accuse, a vario titolo, che la Procura della Repubblica di Sulmona contesta a tre giovanissimi ventenni, uno residente a Frosinone e gli altri due a Sulmona, tratti in arresto dai carabinieri della locale compagnia.

A presentare querela nei confronti del 20 enne è stata una giovane coppia peligna, ristretta ai domiciliari per un regolamento di conti legato al mondo della droga. I due giovani avrebbe tentato di strangolare nel sonno un assuntore di droga, dopo essersi recati nella sua abitazione, al fine di recuperare la somma di 150 euro, picchiando perfino la madre.

