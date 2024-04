Tensione tra Luis Alberto e la Lazio

fra la società biancoceleste e lo spagnolo che ha portato ad una risposta netta del presidente Lotito dopo l’esternazione a sorpresa del centrocampista sul suo futuro. Tensione a Formello col giocatore che ora rischia una dura presa di posizione da parte del club stanco dei suoi continui malumori. . Ho già chiesto al club di liberarmi con il contratto. È arrivato il momento di farmi da parte" – ha annunciato Luis Alberto nel post.

“Luis Alberto? Probabilmente vuole andare via gratis. E invece no, ha un contratto di quattro anni, è un tesserato. Porti lui la squadra” – ha tuonato il numero 1 laziale. Con la rescissione, la Lazio risparmierebbe all’incirca 30 milioni di euro, ma il presidente laziale non sembra intenzionato a perseguire questa squadra. Innanzitutto la rescissione di uno dei suoi giocatori migliori rappresenterebbe un danno di immagine al club ma anche economico visto che la Lazio è quotata in borsa.

Luis Alberto Lazio Tensione Rescissione Contratto

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



romatoday / 🏆 5. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Frosinone-Lazio 2-3: Luis Alberto illumina, Castellanos doppietta decisivaI biancocelesti tornano alla vittoria e lo fanno nel derby regionale. Una doppietta del centravanti argentino (entrato nella ripresa) ribalta l'iniziale svantaggio

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

Tudor-Lazio, rifondazione: rebus Immobile e Luis Alberto, il nuovo tecnico lavorerà per il futuroLe dimissioni di Maurizio Sarri in casa Lazio hanno accelerato il processo in casa biancoceleste. Il club pensava già a una rifondazione in vista della prossima stagione, ora l'arrivo di Tudor a 9 gi

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Una Lazio in bilico: da Immobile a Luis Alberto, ecco chi rischia il posto con TudorIl tecnico lavora per il presente e il futuro: i due senatori sono in bilico, per Kamada può cambiare tutto. Felipe Anderson caso a parte

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Lazio, Luis Alberto è pronto: Tudor studia le mosse tatticheIl rendimento dello spagnolo può incidere pesantemente sull’inizio del percorso: prime sensazioni positive

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Luis Alberto c’è, sorpresa De SciglioCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Juve-Lazio, Tudor rilancia gli esclusi Immobile, Luis Alberto e GuendouziI biancocelesti affrontano la Juventus allo Stadium

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »