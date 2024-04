Tensione tra Iran e Israele: mercati in alta volatilità

L'analisi si basa sulla cronaca e sfrutta l'esperienza e la competenza dell'autore per spiegare i fatti, a volte interpretando e traendo conclusioni. Il mercato aveva anticipato la rappresaglia iraniana contro Israele, la direzione dei prezzi dipende da cosa accadrà nei prossimi giorni. Oro al record storico, petrolio sopra 90 dollari al barile, volatilità alle stelle. L’ultima fotografia dei mercati, scattata prima che l’Iran lanciasse droni e missili contro Israele, mostrava già segnali di altissima tensione. Se non ci saranno ulteriori sviluppi negativi, le quotazioni nel breve termine potrebbero quindi raffreddarsi, anziché infiammarsi ulteriormente, anche se il rischio geopolitico è aumentato. «Buy the rumor, sell the news», compra sulle voci e vendi sulla notizia, recita un vecchio adagio. E tutto si può dire tranne che Teheran abbia agito di sorpresa