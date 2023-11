Tensione e insulti tra la panchina del Verona e alcuni tifosi della Juventus

In un video, che fatto ovviamente il giro dei social, si vedono i calciatori insultare pesantemente i tifosi probabilmente in risposta agli insulti ricevuti da alcune persone presenti in tribuna.

In un video, che fatto ovviamente il giro dei social, si vedono i calciatori insultare pesantemente i tifosi probabilmente in risposta agli insulti ricevuti da alcune persone presenti in tribuna.

Allegri dopo Juventus-Verona: 'Squadra operaia, è nel nostro DNA vincere così'Massimiliano Allegri commenta la vittoria in extremis della Juventus sul Verona: 'La gente si entusiasma anche così, non ce ne vergogniamo'. Leggi di più ⮕

Gioia Cambiaso dopo Juventus-Verona: “L’ammonizione più bella”Calciomercato e altro Leggi di più ⮕

Cristante-Thuram, tensione a fine partita: per l'urlo del francese dopo la vittoriaIl centrocampista giallorosso ha chiesto chiarimenti all'attaccante nerazzurro per l'esultanza post triplice fischio finale di Maresca. Leggi di più ⮕

Tensione al 'Maradona' dopo il gol di Giroud: partita interrotta per qualche istantePartita interrotta per qualche istante al 'Maradona' nel corso di Napoli-Milan. Questo poco dopo il gol che ha sbloccato la partita, segnato da Giroud. Tensione sugli spalti tra la curva dei padroni d Leggi di più ⮕

Juve, Rugani insuperabile: la statistica aggiornata dopo il VeronaIl difensore dei bianconeri continua a offrire garanzie e c'è un dato che testimonia la sua efficacia in campo con Allegri Leggi di più ⮕

Cambiaso dopo il gol vittoria al Verona: 'Ecco cosa ho imparato alla Juve'L'esterno bianconero ha parlato al termine della sfida vinta di misura all'Allianz Stadium: tutte le dichiarazioni Leggi di più ⮕