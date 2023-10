Tennis, Sinner batte Tiafoe e vola in semifinale a Vienna

Jannik Sinner vola in semifinale nell'ATP 500 di Vienna.

L'azzurro numero 4 del mondo ha superato ai quarti del torneo austriaco lo statunitense Frances Tiafoe, numero 14, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

